Tutto pronto per il match del Dall'Ara tra Bologna e Napoli, una sfida molto importante per entrambe. Il Napoli è capolista del campionato con 22 punti, il Bologna è nelle zone nobili a quota 18.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli: Elmas titolare, fuori Castro
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli: Elmas titolare, fuori Castro
Tutto pronto per il match del Dall'Ara tra Bologna e Napoli, una sfida molto importante per entrambe
Le scelte di formazione di Italiano e Conte.
BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano
A disposizione: Happonen, Pessina, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dominguez.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.
© RIPRODUZIONE RISERVATA