Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina

Tutto pronto per il match del Ferraris tra Genoa e Fiorentina, una partita molto importante per entrambe le squadre
Tutto pronto per il match del Ferraris tra Genoa e Fiorentina, una partita molto importante e che vede l'esordio in panchina per De Rossi e Vanoli.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. Giacomazzi.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. All. Vanoli

