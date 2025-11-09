Tutto pronto per il match del Ferraris tra Genoa e Fiorentina, una partita molto importante e che vede l'esordio in panchina per De Rossi e Vanoli.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina
Tutto pronto per il match del Ferraris tra Genoa e Fiorentina, una partita molto importante per entrambe le squadre
Le formazioni ufficiali del match.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. Giacomazzi.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. All. Vanoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA