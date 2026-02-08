Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: le scelte di Italiano e Cuesta

Alle 12.30 al Dall'Ara scenderanno in campo Bologna e Parma per il derby dell'Emilia. I felsinei sono reduci da tre sconfitte di fila, il Parma invece ha collezionato due punti nelle ultime quattro e cerca punti in ottica salvezza.
Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, le scelte di Italiano e Cuesta anche in ottica fantacalcio
BOLOGNA - Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Dallinga, Rowe.
PARMA - Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino.
