FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: le scelte di Italiano e Cuesta

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: le scelte di Italiano e Cuesta

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: le scelte di Italiano e Cuesta - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, le scelte di Italiano e Cuesta anche in ottica fantacalcio
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 12.30 al Dall'Ara scenderanno in campo Bologna e Parma per il derby dell'Emilia. I felsinei sono reduci da tre sconfitte di fila, il Parma invece ha collezionato due punti nelle ultime quattro e cerca punti in ottica salvezza.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, le scelte di Italiano e Cuesta anche in ottica fantacalcio.

BOLOGNA - Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Dallinga, Rowe.

PARMA - Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino.

Leggi anche
Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: Maripan di testa evita il ko nel recupero
Serie A, Genoa-Napoli 2-3: decide il rigore in pieno recupero segnato da Hojlund

© RIPRODUZIONE RISERVATA