Termina in parità la sfida del Franchi tra Fiorentina e Torino: 2-2 il risultato finale, con i granata che evita la sconfitta grazie a un colpo di testa di Maripan in pieno recupero. Grande rammarico per i viola, che rimangono ancora in zona retrocessione.
Termina in parità la sfida del Franchi: sblocca Casadei, rimonta viola con Solomon e Kean, nel finale ci pensa il cileno
Gli ospiti passano in vantaggio al 26' del primo tempo con un inserimento perfetto di Casadei. Nella ripresa la formazione di Vanoli ribalta il punteggio, prima con un bel destro a giro di Solomon, poi con una deviazione in girata di Kean. I ragazzi di Baroni ci provano fino all'ultimo e trovano l'inaspettato pareggio con la giocata del loro capitano.
