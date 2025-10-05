FC Inter 1908
Bologna-Pisa, le formazioni ufficiali: Akinsanmiro ancora titolare

Le scelte di Italiano e Gilardino per la gara di questo pomeriggio al Dall'Ara
Daniele Vitiello
Si scende in campo anche al Dall'Ara alle 15 in questo turno di Serie A. Il Bologna, reduce dal pareggio di Lecce, ospita il Pisa di Gilardino che cerca punti per migliorare la classifica che non sorride nonostante buone prestazioni. Italiano schiera Dallinga in avanti, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle sue spalle. Negli ospiti, invece, ancora titolare Akinsanmiro. In avanti Nzola con Tramoni. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Pisa (3-5-2): Semper; Bonfanti, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Akinsanmiro, Vural, Leris; Nzola, Tramoni. All. Gilardino

