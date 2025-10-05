Match delicato al Franchi perché alle 15.00 si sfidano Fiorentina e Roma. La viola è quartultima con 3 punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma: Gasperini si affida a Dovbyk
Pioli va a caccia del primo successo in campionato dal suo ritorno in Italia e la Roma, invece, è prima al pari di Milan e Napoli. La squadra di Gasperini, però, è reduce dal KO in Europa League in una serata horror con tre rigori sbagliati.
Ecco le scelte ufficiali di Pioli e Gasperini per il match
Fiorentina (3-4-2-1): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Pioli
A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 29 Fortini, 65 Parisi, 15 Comuzzo, 26 Viti, 44 Fagioli, 11 Sabiri, 27 Ndour, 24 Richardson, 91 Piccoli, 9 Dzeko.
Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Kone, 12 Tsimikas; 18 Soulé, 35 Baldanzi; 9 Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: 95 Gollini, 32 Vasquez, 87 Ghilardi, 24 Ziolkowski, 23 Hermoso, 2 Rensch, 61 Pisilli, 8 El Aynaoui, 92 El Shaarawy, 7 Pellegrini, 21 Dybala, 11 Ferguson.
© RIPRODUZIONE RISERVATA