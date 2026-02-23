I felsinei di Italiano tornano a vincere in casa dopo 105 giorni: il VAR cambia la scelta dell'arbitro e assegna il rigore decisivo

Il Bologna batte l'Udinese 1-0 e torna a vincere al Dall'Ara dopo ben sette partite. La squadra di Vincenzo Italiano torna a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico dopo 105 giorni.

Nella notte in cui si fermano per infortunio prima Solet nel primo tempo e poi Miranda nella ripresa, a decidere la sfida è il calcio di rigore procurato dal fallo di Kalstrom su Castro e giudicato inizialmente fuori area prima dell'intervento decisivo del VAR, che assegna il penalty, poi trasformato da Federico Bernardeschi alla seconda rete.