FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: Castro e Zaniolo…

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: Castro e Zaniolo…

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: Castro e Zaniolo… - immagine 1
Le scelte dei due allenatori, Italiano e Runjaic, e le formazioni ufficiali della sfida che chiude la 26esima giornata
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il 26° turno di Serie A si chiude con il match del Dall'Ara tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Udinese di Kosta Runjaic.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: Castro e Zaniolo…- immagine 2
Getty Images

Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori e le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Italiano

LEGGI ANCHE

Zaniolo
Getty Images

UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Ekkelenkamp, Miller.

Allenatore: Runjaic

 

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens
Clamoroso a San Siro: il Parma vince 1-0 col Milan, Inter a +10 sui rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA