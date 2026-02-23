Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: Castro e Zaniolo…

Le scelte dei due allenatori, Italiano e Runjaic, e le formazioni ufficiali della sfida che chiude la 26esima giornata
Il 26° turno di Serie A si chiude con il match del Dall'Ara tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Udinese di Kosta Runjaic.
Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori e le formazioni ufficiali:
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Italiano