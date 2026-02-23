FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Kean rilancia la Fiorentina, 1-0 al Pisa nel derby: viola fuori dalla zona retrocessione

serie a

Kean rilancia la Fiorentina, 1-0 al Pisa nel derby: viola fuori dalla zona retrocessione

Kean rilancia la Fiorentina, 1-0 al Pisa nel derby: viola fuori dalla zona retrocessione - immagine 1
I viola si aggiudicano il primo derby dell'Arno doppo 35 anni e conquistano la terza vittoria consecutiva tra Serie A e Conference League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Fiorentina si aggiudica il derby dell’Arno - il primo dopo 35 anni - e conquista la terza vittoria di fila.

Dopo il successo di Como e la vittoria nell’andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, la squadra di Vanoli (squalificato e in tribuna) supera 1-0 il Pisa grazie all’ottava rete in questo campionato di Moise Kean.

Kean rilancia la Fiorentina, 1-0 al Pisa nel derby: viola fuori dalla zona retrocessione- immagine 2
Getty Images

L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale trova il gol che decide la gara valida per il 26° turno di Serie A nel primo tempo, con una conclusione di destro dall’interno dell’area di rigore dopo l’errore di Bozhinov.

La Fiorentina sale a quota 24 punti, agganciando Lecce e Cremonese, mentre il Pisa resta a 15, appaiato al Verona in ultima posizione.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: Castro e Zaniolo…
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens

© RIPRODUZIONE RISERVATA