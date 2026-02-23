La Fiorentina si aggiudica il derby dell’Arno - il primo dopo 35 anni - e conquista la terza vittoria di fila.
Kean rilancia la Fiorentina, 1-0 al Pisa nel derby: viola fuori dalla zona retrocessione
I viola si aggiudicano il primo derby dell'Arno doppo 35 anni e conquistano la terza vittoria consecutiva tra Serie A e Conference League
Dopo il successo di Como e la vittoria nell’andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, la squadra di Vanoli (squalificato e in tribuna) supera 1-0 il Pisa grazie all’ottava rete in questo campionato di Moise Kean.
L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale trova il gol che decide la gara valida per il 26° turno di Serie A nel primo tempo, con una conclusione di destro dall’interno dell’area di rigore dopo l’errore di Bozhinov.
La Fiorentina sale a quota 24 punti, agganciando Lecce e Cremonese, mentre il Pisa resta a 15, appaiato al Verona in ultima posizione.
