L'Inter non può fermarsi adesso. I nerazzurri hanno ritrovato nell'ultima settimana il successo in Serie A e, nel turno di campionato con Juventus-Atalanta e Milan-Napoli, ora cercano continuità per risalire la classifica. L'impegno di questo weekend non è da sottovalutare, in casa del Cagliari che ha iniziato col piede giusto e al momento si trova addirittura un punto sopra la squadra di Chivu. Il rumeno ha fatto le sue scelte per onorare al meglio la gara e gestire le energie. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:
Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Luis Henrique dal 1′. In porta ancora Martinez
FORMAZIONI UFFICIALI—
CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 6 Luperto; 2 Palestra, 8 Adopo, 14 Deiola, 90 Folorunsho, 33 Obert; 94 S. Esposito, 19 Belotti. A disposizione: 24 Ciocci, 34 Sarno, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 9 Kılıçsoy, 10 Gaetano, 15 Rodríguez, 16 Prati, 17 Felici, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 29 Borrelli, 30 Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane.
INTER (3-5-2): 13 J.Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Piccinini Assistenti: Mastrodonato-Moro Quarto ufficiale: Massimi VAR: Doveri Assistente VAR: Gariglio
