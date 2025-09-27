L'Inter non può fermarsi adesso. I nerazzurri hanno ritrovato nell'ultima settimana il successo in Serie A e, nel turno di campionato con Juventus-Atalanta e Milan-Napoli, ora cercano continuità per risalire la classifica. L'impegno di questo weekend non è da sottovalutare, in casa del Cagliari che ha iniziato col piede giusto e al momento si trova addirittura un punto sopra la squadra di Chivu. Il rumeno ha fatto le sue scelte per onorare al meglio la gara e gestire le energie. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro: