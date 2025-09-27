La quinta giornata di Serie A si apre con il pareggio per 1-1 tra Como e Cremonese. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con un altro gol di Nico Paz, ma i grigiorossi rimontano nella ripresa grazie alla rete di Baschirotto e rimangono imbattuti, agganciando provvisoramente Milan e Roma al terzo posto in classifica a quota 9 punti. La formazione di Fabregas ha giocato gli ultimi minuti in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Jesus Rodriguez.
Serie A, Como-Cremonese 1-1: Nico Paz non basta, risponde nella ripresa Baschirotto
