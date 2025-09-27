Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

FC Inter 1908
L'altro big match della 5a giornata di campionato, oltre a Milan-Napoli di domani, va in scena allo Stadium alle ore 18 tra Juventus e Atalanta
Marco Macca
Marco Macca 

L'altro big match della 5a giornata di campionato, oltre a Milan-Napoli di domani, va in scena allo Stadium alle ore 18 tra Juventus e Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. Allenatore: Igor Tudor.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

