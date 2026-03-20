La 30esima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida dell'Unipol Domus di Cagliari tra i padroni di casa e il Napoli.
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fcinter1908 serie a Napoli 2°, Conte a -6 dall’Inter: McTominay stende il Cagliari, sorpasso sul Milan
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Napoli 2°, Conte a -6 dall’Inter: McTominay stende il Cagliari, sorpasso sul Milan
Successo di misura in trasferta per la squadra di Antonio Conte, che balza al secondo posto in attesa di Milan-Torino
Ad aggiudicarsi i tre punti è la squadra di Antonio Conte grazie ad un gol in avvio, ed esattamente al 2° minuto, di Scott McTominay, che sfrutta l'azione prolungata sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita.
Durante la sfida i due portieri, Milinkovic-Savic e Caprile, si rendono protagonisti, evitando ulteriori reti.
Con il successo di stasera, il Napoli scavalca il Milan - in attesa della sfida contro il Torino - e si piazza al secondo posto a quota 62, a -6 dall'Inter di Chivu, impegnata domenica sera al Franchi contro la Fiorentina.
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