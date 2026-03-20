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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese - immagine 1
Questo venerdì della 30a giornata propone come posticipo il match tra Genoa e Udinese, due squadre in salute e praticamente salve
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Questo venerdì della 30a giornata propone come posticipo il match tra Genoa e Udinese, due squadre in salute e praticamente salve, che promettono di mettere in campo un discreto spettacolo. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese- immagine 2
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GENOA: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertson; Vitinha, Colombo . Allenatore: Daniele De Rossi.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese- immagine 3
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UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis . Allenatore: Kosta Runjaić.

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