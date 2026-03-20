Il pensiero dell'allenatore del Napoli prima dell'impegno di questo pomeriggio contro il Cagliari all'Unipol Domus

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 marzo - 18:03

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match con il Cagliari. Qui le sue considerazioni: "Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, i miei centrocampisti agiscono entrambi da play. Abbiamo dovuto adattare lì diversi giocatori durante l'emergenza. Oggi abbiamo sia Lobotka che Gilmour, la voglia è quella di fare la partita, di avere il pallone e mettere qualità in campo".

Quanto cambierebbe la percezione della stagione tra arrivare secondo o terzo?

"Secondo me la cosa straordinaria in questi sette mesi è rimanere sempre tra le prime nonostante l'emergenza. Ci giochiamo un posto Champions, diventa importante per tutte le squadre ma non è scontata per nessuno. Basta una caduta per farsi risucchiare perché dietro c'è chi spinge. Vista la stagione, l'obiettivo avrebbe comunque grande importanza. In più c'è anche una Supercoppa vinta. Io auguro sempre al Napoli un trofeo e la qualificazione in Champions, sarebbe perfetto".

Dopo lo scudetto di Spalletti il Napoli arrivò decimo.

"Il Napoli che arrivò decimo dopo lo scudetto aveva gente come Osimhen, Kvara, Zielinski. Questi giocatori noi li abbiamo venduti a botte di 80 milioni, molti sono andati via. Non bisogna sottovalutare quello che stiamo facendo, il campionato italiano è difficile. Saremmo potuti crollare, invece siamo lì a combattere. Ai ragazzi dico di guardare avanti, ma al tempo stesso bisogna guardare anche dietro. Dobbiamo rimanere concentrati e sperare di recuperare la miglior condizione".