Il Cagliari ha appena battuto la Roma nel match delle 15 di questa domenica di Serie A, facendo un favore all'Inter. 1-0 il risultato finale all'Unipol Domus, grazie alla rete segnata da Gaetano a metà ripresa. Bravo l'ex Napoli ad addomesticare col petto un traversone da calcio d'angolo di Sebastiano Esposito, prima di trafiggere Svilar con un diagonale velenoso. Ha pesato nell'economia del match anche l'espulsione di Celik per fallo su Folorunsho negando una chiara occasione da gol al Cagliari. Nel finale scintille tra Hermoso in particolare e Palestra, con il difensore giallorosso che, già ammonito, ha rischiato l'espulsione.