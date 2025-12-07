Il Cagliari ha appena battuto la Roma nel match delle 15 di questa domenica di Serie A, facendo un favore all'Inter. 1-0 il risultato finale all'Unipol Domus, grazie alla rete segnata da Gaetano a metà ripresa. Bravo l'ex Napoli ad addomesticare col petto un traversone da calcio d'angolo di Sebastiano Esposito, prima di trafiggere Svilar con un diagonale velenoso. Ha pesato nell'economia del match anche l'espulsione di Celik per fallo su Folorunsho negando una chiara occasione da gol al Cagliari. Nel finale scintille tra Hermoso in particolare e Palestra, con il difensore giallorosso che, già ammonito, ha rischiato l'espulsione.
Serie A, Cagliari-Roma 1-0 risultato finale: i sardi ritrovano la vittoria e aiutano l’Inter
La squadra di Pisacane non vinceva dallo scorso 13 settembre: a fine partita tutti in posa sotto la curva per una foto con i tifosi
La Roma rimane così a quota 27, incapace di rispondere alla vittoria dell'Inter. Il Cagliari invece ritrova i tre punti ben 79 giorni dopo l'ultima volta. Prestazione di cuore e personalità della squadra di Pisacane, in continuità con quanto visto in settimana in Coppa Italia al Maradona contro il Napoli.
