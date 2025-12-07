Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma

La Roma di Gian Piero Gasperini, acciaccata sia a centrocampo che in attacco, affronta la difficile trasferta di Cagliari con l'obiettivo di tenere il passo dell'Inter. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; J. Rodriguez, Luperto, Zappa; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Kone, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
