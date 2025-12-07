FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Cremonese-Lecce 2-0 risultato finale: vola la squadra di Nicola

serie a

Serie A, Cremonese-Lecce 2-0 risultato finale: vola la squadra di Nicola

Serie A, Cremonese-Lecce 2-0 risultato finale: vola la squadra di Nicola - immagine 1
In rete due attaccanti per consolidare una classifica già molto positiva in questa prima parte di stagione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Trova continuità importante la Cremonese in un girone d'andata vissuto con grande entusiasmo. Dopo la vittoria clamorosa sul campo del Bologna di lunedì scorso, la squadra di Nicola ha battuto anche il Lecce, tra le mura amiche, con un secco 2-0. Entrambi le reti sono avvenute nella ripresa.

Al 53' l'ha sbloccata Bonazzoli su calcio di rigore assegnato dall'arbitro dopo un'OFR per contatto tra Vandeputte e Ramadani. Il raddoppio porta invece la firma di Sanabria, pravo a deviare in rete con una zampata un cross di Zerbin.

La Cremonese è ora ottava in classifica a pari punti col Sassuolo, in attesa dei risultati delle altre. Si ferma invece il Lecce, ora quattordicesimo con 13 punti: i giallorossi rischiano di scivolare dopo le altre gare in programma.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma
Milan, Allegri: “Scudetto? Inter e Napoli le più attrezzate. Il nostro obiettivo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA