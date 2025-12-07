Trova continuità importante la Cremonese in un girone d'andata vissuto con grande entusiasmo. Dopo la vittoria clamorosa sul campo del Bologna di lunedì scorso, la squadra di Nicola ha battuto anche il Lecce, tra le mura amiche, con un secco 2-0. Entrambi le reti sono avvenute nella ripresa.
Serie A, Cremonese-Lecce 2-0 risultato finale: vola la squadra di Nicola
In rete due attaccanti per consolidare una classifica già molto positiva in questa prima parte di stagione
Al 53' l'ha sbloccata Bonazzoli su calcio di rigore assegnato dall'arbitro dopo un'OFR per contatto tra Vandeputte e Ramadani. Il raddoppio porta invece la firma di Sanabria, pravo a deviare in rete con una zampata un cross di Zerbin.
La Cremonese è ora ottava in classifica a pari punti col Sassuolo, in attesa dei risultati delle altre. Si ferma invece il Lecce, ora quattordicesimo con 13 punti: i giallorossi rischiano di scivolare dopo le altre gare in programma.
