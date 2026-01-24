FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Un grande Palestra trascina il Cagliari: 2-1 alla Fiorentina e tre punti fondamentali

serie a

Un grande Palestra trascina il Cagliari: 2-1 alla Fiorentina e tre punti fondamentali

Un grande Palestra trascina il Cagliari: 2-1 alla Fiorentina e tre punti fondamentali - immagine 1
La Fiorentina di Paolo Vanoli non dà seguito alla bella vittoria del Dall'Ara contro il Bologna e perde lo scontro diretto al Franchi contro il Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Fiorentina di Paolo Vanoli non dà seguito alla bella vittoria del Dall'Ara contro il Bologna e perde lo scontro diretto al Franchi contro il Cagliari per 2-1.

Un grande Palestra trascina il Cagliari: 2-1 alla Fiorentina e tre punti fondamentali- immagine 2
getty

Nel primo tempo gioca meglio la viola, ma poco dopo la mezz'ora di gioco su un cross di Palestra svetta Kilicsoy, che batte de Gea grazie anche a una deviazione di Comuzzo. E' lo stesso Palestra a segnare la rete del 2-0 in apertura di secondo tempo. La Fiorentina attacca ma non concretizza, fino alla rete di Brescianini, che a circa dieci minuti dalla fine del match accorcia le distanze.

Un grande Palestra trascina il Cagliari: 2-1 alla Fiorentina e tre punti fondamentali- immagine 3
Getty

Ma nel finale non succede praticamente più nulla, e il Cagliari si porta a casa tre punti fondamentali.

Leggi anche
Roma-Milan e Juve-Napoli, Zazzaroni: “Pari all’Olimpico”. Caressa: “A...
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA