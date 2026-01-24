La Fiorentina di Paolo Vanoli non dà seguito alla bella vittoria del Dall'Ara contro il Bologna e perde lo scontro diretto al Franchi contro il Cagliari per 2-1.
La Fiorentina di Paolo Vanoli non dà seguito alla bella vittoria del Dall'Ara contro il Bologna e perde lo scontro diretto al Franchi contro il Cagliari
Nel primo tempo gioca meglio la viola, ma poco dopo la mezz'ora di gioco su un cross di Palestra svetta Kilicsoy, che batte de Gea grazie anche a una deviazione di Comuzzo. E' lo stesso Palestra a segnare la rete del 2-0 in apertura di secondo tempo. La Fiorentina attacca ma non concretizza, fino alla rete di Brescianini, che a circa dieci minuti dalla fine del match accorcia le distanze.
Ma nel finale non succede praticamente più nulla, e il Cagliari si porta a casa tre punti fondamentali.
