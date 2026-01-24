Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina di Paolo Vanoli prosegue nel suo tentativo di risalita nello scontro diretto di bassa classifica contro il Cagliari al Franchi. Queste le formazioni ufficiali:
La Fiorentina di Paolo Vanoli prosegue nel suo tentativo di risalita nello scontro diretto di bassa classifica contro il Cagliari al Franchi
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Kilicsoy Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
