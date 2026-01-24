FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina di Paolo Vanoli prosegue nel suo tentativo di risalita nello scontro diretto di bassa classifica contro il Cagliari al Franchi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Fiorentina di Paolo Vanoli prosegue nel suo tentativo di risalita nello scontro diretto di bassa classifica contro il Cagliari al Franchi. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Kilicsoy Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

