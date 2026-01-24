Dopo l'ultima folle vittoria a San Siro, l'Inter è momentaneamente a +6 dal Milan che è secondo e a +9 dal Napoli terzo in classifica. La squadra di Allegri e quella di Conte affronteranno rispettivamente la quarta in classifica e la quinta, la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Cosa faranno le rivali nerazzurre?
I due giornalisti hanno fatto la loro previsione sulle partite delle rivali dell'Inter che si giocheranno domani
Caressa e Zazzaroni hanno fatto la loro previsione su Radio Dee Jay, durante il loro programma 'Football Club'. Sulla partita tra Juve e Napoli che si gioca alle 18 di domenica 25 gennaio a Torino, i due giornalisti si sono espressi così: "Per me uno", ha sottolineato il telecronista. Per Zazzaroni invece la spunterà Conte: "2".
Su Roma-Milan, la sfida dell'Olimpico che si gioca domani sera alle 20.45 Caressa ha previsto un uno, quindi la vittoria della squadra di Gasperini. Mentre per Zazzaroni la sfida contro la formazione di Gasperini finirà con un pareggio.
(Fonte: Radio Dee Jay)
