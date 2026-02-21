FC Inter 1908
Cambiaso: “Oggi la peggiore Juve di Spalletti. Non ha funzionato nulla”

Il pensiero dell'esterno dopo la terza sconfitta in una settimana rimediata dalla squadra bianconera
Daniele Vitiello
Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta rimediata dai bianconeri nel pomeriggio in casa contro il Como di Cesc Fabregas. Qui le sue considerazioni sui 90' dello Stadium terminati 0-2 per gli ospiti:

"Prestazione peggiore da quando c'è Spalletti, non ha funzionato nulla in fase difensiva e offensiva. Domani analizzeremo, oggi a caldo è complicato. Come mai? Non lo so, oggi è stata proprio interpretata male. Non è una questione fisica, loro hanno giocato anche dopo di noi. Eravamo messi male, non riuscivamo mai a trovare le distanze per uscire bene.

