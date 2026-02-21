Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus, che perde 0-2 in casa contro il Como. I lariani si impongono grazie alle reti di Vojvoda nel primo tempo e di Caqueret nella ripresa, e si portano a un solo punto proprio dai bianconeri.
Serie A, Juventus-Como 0-2: un'altra sconfitta per i bianconeri di Spalletti
Serie A, Juventus-Como 0-2: un’altra sconfitta per i bianconeri di Spalletti
I lariani vincono a Torino e si portano a un solo punto di distacco: decidono le reti di Vojvoda e di Caqueret
