Rossoblu e biancocelesti non si fanno male: per entrambe le formazioni terza gara consecutiva senza vittorie

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Cagliari e Lazio: nessun gol e un punto a testa per rossoblu e biancocelesti, con entrambe le formazioni alla terza gara consecutiva senza vittorie. Annullata nella ripresa una rete a Palestra per fuorigioco. I sardi salgono a quota 29, mantenendo un discreto margine sulla zona retrocessione, mentre i capitolini sono ora noni con 34 punti.