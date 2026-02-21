Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Cagliari e Lazio: nessun gol e un punto a testa per rossoblu e biancocelesti, con entrambe le formazioni alla terza gara consecutiva senza vittorie. Annullata nella ripresa una rete a Palestra per fuorigioco. I sardi salgono a quota 29, mantenendo un discreto margine sulla zona retrocessione, mentre i capitolini sono ora noni con 34 punti.
