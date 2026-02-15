Fabio Caressa nell'anteprima del Club, su Skysport, ha accennato a quanto successo a San Siro tra Inter e Juventus. «Non stiamo facendo melina, parleremo al Club della partita. Stiamo preparando numeri indicativi rispetto a quanto ha detto Rocchi, sulle simulazioni. Vanno bene le opinioni ma servono i numeri per spiegare. A mente fredda dobbiamo cercare di capire come risolvere gli errori o orrori di questa stagione. Ieri è successo ma non è la prima volta. Lo avevamo detto che poteva succedere: la situazione stava precipitando già un anno fa e non è stato fatto nulla».