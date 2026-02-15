Alle 18 all'Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Bologna per il match valido per la 25° giornata di Serie A. I granata hanno raccolto quattro punti nelle ultime due dopo quattro sconfitte consecutive che avevano messo a rischio la panchina di Baroni.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: out Orsolini
Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna, match in programma alle 18 all'Olimpico Grande Torino: fuori ancora Orsolini
Torino che si trova a 27 punti in classifica, tre in meno di un Bologna in crisi nera e reduce da quattro KO di fila, l'ultimo dei quali nel derby emiliano contro il Parma.
Ecco le formazioni ufficiali del match, le scelte di Baroni e Italiano. Orsolini ancora una volta non parte tra i titolari.
Torino (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Marco Baroni
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
