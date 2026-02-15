"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla".Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, al telefono con l'Ansa il giorno dopo Inter-Juve riconosce l'errore fatto dall'arbitro con l'espulsione per doppio giallo a Kalulu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Rocchi: “La Penna mortificato, ci dispiace. Ma Bastoni simula: tutti cercano di fregarci”
ultimora
Rocchi: “La Penna mortificato, ci dispiace. Ma Bastoni simula: tutti cercano di fregarci”
Il designatore arbitrale ammette l'errore dell'arbitro di Inter-Juve e mette nel mirino il difensore nerazzurro
E poi mette nel mirino Bastoniche si è lasciato cadere al tocco sul petto del giocatore bianconero.
Queste le sue parole sul difensore nerazzurro e sull'atteggiamento avuto nell'episodio: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci», ha aggiunto l'ex fischietto.
(Fonte: ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA