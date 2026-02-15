"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla". Gianluca Rocchi , designatore arbitrale, al telefono con l'Ansa il giorno dopo Inter-Juve riconosce l'errore fatto dall'arbitro con l'espulsione per doppio giallo a Kalulu.

Queste le sue parole sul difensore nerazzurro e sull'atteggiamento avuto nell'episodio: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci», ha aggiunto l'ex fischietto.