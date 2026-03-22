Il difensore brasiliano era diffidato ed è stato ammonito dall'arbitro nel corso di Fiorentina-Inter: out contro la Roma

Carlos Augusto non ci sarà in occasione di Inter-Roma, sfida valida per il 31° turno di Serie A e in programma domenica 5 aprile, il giorno di Pasqua.

L'ex Monza era diffidato e sarà fermato dal Giudice Sportivo per un turno: Carlos Augusto non sarà, dunque, a disposizione di Cristian Chivu dopo la sosta per le nazionali e potrà tornare in campo in Serie A nel match contro il Como.