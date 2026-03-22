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Carlos Augusto salta Inter-Roma: ammonito contro la Fiorentina, era diffidato

Carlos Augusto salta Inter-Roma: ammonito contro la Fiorentina, era diffidato - immagine 1
Il difensore brasiliano era diffidato ed è stato ammonito dall'arbitro nel corso di Fiorentina-Inter: out contro la Roma
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Carlos Augusto non ci sarà in occasione di Inter-Roma, sfida valida per il 31° turno di Serie A e in programma domenica 5 aprile, il giorno di Pasqua.

Carlos Augusto salta Inter-Roma: ammonito contro la Fiorentina, era diffidato- immagine 2
Getty Images

Il difensore brasiliano, schierato nel trio di difesa al posto di Bastoni, è stato ammonito nel primo tempo di Fiorentina-Inter, all'Artemio Franchi.

L'ex Monza era diffidato e sarà fermato dal Giudice Sportivo per un turno: Carlos Augusto non sarà, dunque, a disposizione di Cristian Chivu dopo la sosta per le nazionali e potrà tornare in campo in Serie A nel match contro il Como.

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