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Serie A, Roma-Lecce 1-0: primo gol italiano di Robinio Vaz, agganciata la Juventus

Serie A, Roma-Lecce 1-0: primo gol italiano di Robinio Vaz, agganciata la Juventus - immagine 1
I giallorossi ritrovano la vittoria dopo due sconfitte consecutive e salgono al quinto posto in classifica
Fabio Alampi Redattore 

Torna a vincere la Roma, che batte 1-0 il Lecce e aggancia la Juventus al quinto posto in classifica a quota 54 punti, rimanendo in scia al Como. I giallorossi ritrovano il successo dopo due sconfitte consecutive e possono ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Decisivo il primo gol in Serie A di Robinio Vaz: l'attaccante francese raccoglie un cross dalla sinistra di Hermoso e schiaccia di testa da due passi, superando così Falcone.

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