I giallorossi ritrovano la vittoria dopo due sconfitte consecutive e salgono al quinto posto in classifica

Torna a vincere la Roma, che batte 1-0 il Lecce e aggancia la Juventus al quinto posto in classifica a quota 54 punti, rimanendo in scia al Como. I giallorossi ritrovano il successo dopo due sconfitte consecutive e possono ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Decisivo il primo gol in Serie A di Robinio Vaz: l'attaccante francese raccoglie un cross dalla sinistra di Hermoso e schiaccia di testa da due passi, superando così Falcone.