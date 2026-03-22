FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fiorentina-Inter, nerazzurri col lutto al braccio in memoria di Silvino Louro

serie a

Fiorentina-Inter, nerazzurri col lutto al braccio in memoria di Silvino Louro

Inter
Contro la Fiorentina Il club nerazzurro ricorda il preparatore dei portieri della prima squadra dal 2008 al 2010
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

In occasione della sfida del Franchi contro la Fiorentina, gara valida per il 30° turno di Serie A, l'Inter ricorda Silvino Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010, con il lutto al braccio.

Dopo una carriera durata 23 anni come portiere, Silvino ha iniziato la sua avventura come collaboratore insieme a Mourinho, lavorando con lui dal 2001 al 2018.

Fiorentina-Inter, nerazzurri col lutto al braccio in memoria di Silvino Louro- immagine 2
Getty Images

In nerazzurro ha allenato la squadra dei portieri composta da Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, attualmente nello staff di Cristian Chivu con lo stesso ruolo.

Nelle due stagioni vissute in nerazzurro il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010.

 

Leggi anche
Serie A, Roma-Lecce 1-0: primo gol italiano di Robinio Vaz, agganciata la Juventus
Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: Gasperini punta su Malen

© RIPRODUZIONE RISERVATA