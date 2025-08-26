Qualcuno lo ha accostato anche all'Inter, che però non ha mai approfondito il discorso. Nico Gonzalez rimane un problema per la Juventus, scontenta del rendimento dell'argentino e desiderosa di cederlo. Ma non sarà facile, quantomeno senza generare una minusvalenza a bilancio. Torna sul tema anche Niccolò Ceccarini, nel corso del suo editoriale per TMW di oggi: