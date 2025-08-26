Qualcuno lo ha accostato anche all'Inter, che però non ha mai approfondito il discorso. Nico Gonzalez rimane un problema per la Juventus, scontenta del rendimento dell'argentino e desiderosa di cederlo. Ma non sarà facile, quantomeno senza generare una minusvalenza a bilancio. Torna sul tema anche Niccolò Ceccarini, nel corso del suo editoriale per TMW di oggi:
Ceccarini: “Nico Gonzalez? La Juventus vuole evitare minusvalenze e venderlo…”
L'aggiornamento sul futuro dell'argentino che era stato accostato anche all'Inter diverse settimane fa
"La Juventus non vuole fare minusvalenze e per questo può trattare l’esterno argentino sulla base di 30 milioni di euro. L’Atletico Madrid è interessato e potrebbe mettere sul piatto della bilancia Molina come contropartita tecnica. La Juventus vorrebbe monetizzare per poter poi andare a fare un’offerta al Lille per Zhegrova. Il trequartista kosovaro piace molto e visto che non rinnoverà potrebbe diventare una grande occasione. Il suo contratto scade nel 2026".
