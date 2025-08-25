Confermate le indicazioni della vigilia: Cristian Chivu opta per il 3-5-2 per la prima di campionato dell'Inter contro il Torino.
serie a
Inter-Torino, le formazioni UFFICIALI: la scelta di Chivu a centrocampo. ThuLa davanti
In porta c'è Sommer, in difesa invece Pavard e Bastoni sono i braccetti con Acerbi centrale. Dumfries e Dimarco sugli esterni, Barella in cabina di regia al posto dello squalificato Calhanoglu mentre Sucic e Mkhitaryan sono le due mezzali.
In attacco, come da previsioni, tocca a Thuram e Lautaro. Dalla panchina potrà subentrare Bonny mentre non c'è Pio Esposito in quanto squalificato.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios.
Allenatore: Cristian Chivu.
TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 66 Gineitis, 6 Ilkhan, 22 Casadei; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic.
A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie.
Allenatore: Marco Baroni.
Arbitro: La Penna.
Assistenti: Dei Giudici-Cavallina.
Quarto ufficiale: Crezzini.
VAR: Paterna.
Assistente VAR: Chiffi.
Squalificati
Inter: Calhanoglu (1), Esposito P. (1)
Torino: -
Diffidati
Inter: -
Torino: -
