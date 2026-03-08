fcinter1908 serie a Chi è l’arbitro del derby Milan-Inter? Tocca a Doveri: VAR e designazione completa

serie a

Chi è l’arbitro del derby Milan-Inter? Tocca a Doveri: VAR e designazione completa

Chi è l’arbitro del derby Milan-Inter? Tocca a Doveri: VAR e designazione completa - immagine 1
L'arbitro di Milan-Inter, derby valido per la 28ª giornata, sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1: la designazione completa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Una delle partite più attese della stagione: il derby di Milano non è una gara come le altre. Da più di un secolo la stracittadina occupa i pensieri e le giornate dei tifosi in città, in Italia e in tutto il Mondo. Un'atmosfera magica, unica e non replicabile in nessun altro luogo: domenica sera il tempo si fermerà un'altra volta e l'incantesimo avverrà di nuovo.

L'8 marzo alle 20:45 si gioca Milan-Inter, secondo e ultimo derby della stagione: gli occhi, la mente e il cuore di tutti i tifosi nerazzurri saranno totalmente assorbiti dal match, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26.

Chi è l’arbitro del derby Milan-Inter? Tocca a Doveri: VAR e designazione completa- immagine 2
Getty Images

ARBITRO

L'arbitro di Milan-Inter, derby valido per la 28ª giornata, sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV ufficiale: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Trevisani: “Segna Barella ma l’Inter perde il derby”. Ecco il pronostico di...
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA