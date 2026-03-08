FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Roma

Gasperini Roma
Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Roma, le scelte di De Rossi e Gasperini per il match in programma alle 18
Matteo Pifferi 

Alle 18 al Ferraris il Genoa di Daniele De Rossi sfida la Roma di Gasperini in un match molto importante. I giallorossi vanno a caccia di punti per la Champions mentre il Grifone è a 27 punti, solo a +3 sulla zona retrocessione.

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Roma, le scelte di De Rossi e Gasperini, con quest'ultimo che lancia Venturino dal 1', panchina invece per Cristante.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovsky, Amorin, Frendrup, Ellertson; Vitinha, Colombo.

A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Ekhator, Doucouré, Martin, Masini, Messias, Onana, Sabelli, Cornet, Ekuban. Allenatore: De Rossi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Pellegrini, Venturino; Malen.

A disposizione: Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, El Aynaoui, Cristante, Vaz, Zaragoza, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Colombo (Como). Assistenti: Rossi e Vecchi. IV uomo: Bonacina. Var: Mazzoleni. Avar: Manganiello.

