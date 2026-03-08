A Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari hanno risposto a delle domande sul derby facendo anche il loro pronostico

Matteo Pifferi Redattore 8 marzo - 17:38

A Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari hanno risposto ad alcune domande sul derby tra Milan e Inter. "Che giocatore toglierei al Milan se fossi Chivu? Dico Modric, come dirige lui l'orchestra, nessuno", risponde Callegari.

Ecco come ha risposto invece Trevisani qualora fosse nei panni di Allegri: "Se fossi Allegri chi toglierei all'Inter? Faccio un po' fatica ma tolgo Dimarco, è il più grande costruttore di gioco dell'Inter, per assist, gol e continuità nella partita"

I due giornalisti poi si sono sbilanciati col pronostico del derby. Callegari opta per il pareggio: "1-1, gol di Saelemaekers e Pio Esposito". "2-1 per il Milan, segnano Pulisic e Barella", risponde invece Trevisani.