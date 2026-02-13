FC Inter 1908
Chi è l’arbitro di Inter-Juventus? VAR, designazione e precedenti con La Penna

Tutto sulla designazione arbitrale del derby d'Italia tra nerazzurri e bianconeri, in programma domani sera
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'arbitro di Inter-Juventus, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Di seguito la designazione completa dell'ex arbitro Gianluca Rocchi:

Arbitro: La Penna

Assistenti: Meli-Alassio

IV ufficiale: Doveri

VAR: Chiffi

AVAR: Abisso

I PRECEDENTI

Per La Penna si tratta del primo Inter-Juventus in carriera.

Il direttore di gara della sezione di Roma 1 vanta 11 precedenti con le due squadre: 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta il bilancio dei nerazzurri, 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i bianconeri.

(Fonte: Inter.it)

