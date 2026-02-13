L'arbitro di Inter-Juventus, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Chi è l’arbitro di Inter-Juventus? VAR, designazione e precedenti con La Penna
serie a
Chi è l’arbitro di Inter-Juventus? VAR, designazione e precedenti con La Penna
Tutto sulla designazione arbitrale del derby d'Italia tra nerazzurri e bianconeri, in programma domani sera
Di seguito la designazione completa dell'ex arbitro Gianluca Rocchi:
Arbitro: La Penna
Assistenti: Meli-Alassio
IV ufficiale: Doveri
VAR: Chiffi
AVAR: Abisso
I PRECEDENTI
Per La Penna si tratta del primo Inter-Juventus in carriera.
Il direttore di gara della sezione di Roma 1 vanta 11 precedenti con le due squadre: 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta il bilancio dei nerazzurri, 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i bianconeri.
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA