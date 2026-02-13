Come riferisce SOS Fanta, tra i pali dovrebbe giocare il terzo portiere Nicolas. Convocato il giovanissimo 2009 Tommaso Guizzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
serie a
Il Pisa si prepara ad affrontare il Milan questa sera all’Arena Garibaldi nell’anticipo della 25esima giornata di Serie A.
La squadra toscana, guidata da Oscar Hiljemark, deve fare i conti con una vera e propria emergenza in porta.
Oltre all’assenza di Adrian Semper, fermato da un problema al ginocchio, il Pisa deve fare i conti con il forfait nell’immediata vigilia di Simone Scuffet.
Come riferisce SOS Fanta, tra i pali dovrebbe giocare il terzo portiere Nicolas. Convocato il giovanissimo 2009 Tommaso Guizzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA