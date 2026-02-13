FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Pisa, contro il Milan con il terzo portiere: out Scuffet e Semper, emergenza in porta

serie a

Pisa, contro il Milan con il terzo portiere: out Scuffet e Semper, emergenza in porta

Pisa, contro il Milan con il terzo portiere: out Scuffet e Semper, emergenza in porta - immagine 1
Emergenza in porta per l'avversaria dei rossoneri in campionato in vista della gara in programma questa sera
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Pisa si prepara ad affrontare il Milan questa sera all’Arena Garibaldi nell’anticipo della 25esima giornata di Serie A.

La squadra toscana, guidata da Oscar Hiljemark, deve fare i conti con una vera e propria emergenza in porta.

Pisa, contro il Milan con il terzo portiere: out Scuffet e Semper, emergenza in porta- immagine 2
Getty

Oltre all’assenza di Adrian Semper, fermato da un problema al ginocchio, il Pisa deve fare i conti con il forfait nell’immediata vigilia di Simone Scuffet.

LEGGI ANCHE

Come riferisce SOS Fanta, tra i pali dovrebbe giocare il terzo portiere Nicolas. Convocato il giovanissimo 2009 Tommaso Guizzo.

Leggi anche
Serie A, ma quanto guadagnano gli arbitri? Tutte le cifre. E il più pagato è…
Inter-Juventus affidata a La Penna, Abisso AVAR: ecco la designazione completa

© RIPRODUZIONE RISERVATA