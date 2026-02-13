Il programma della venticinquesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Pisa e Milan. I nerazzurri del neo tecnico Hiljemark schierano la novità Stojilkovic in attacco al fianco di Moreo, con Durosinmi in panchina insieme ad Akinsanmiro. I rossoneri rispondono con Loftus-Cheek e Nkunku, preferiti a Leao e Pulisic. Calcio di inizio alle ore 20:45.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Milan: panchina per Leao e Pulisic
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Milan: panchina per Leao e Pulisic
Il programma della venticinquesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra i nerazzurri e i rossoneri
Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Stojilkovic.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.
© RIPRODUZIONE RISERVATA