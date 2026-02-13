Il programma della venticinquesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra i nerazzurri e i rossoneri

Il programma della venticinquesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Pisa e Milan. I nerazzurri del neo tecnico Hiljemark schierano la novità Stojilkovic in attacco al fianco di Moreo, con Durosinmi in panchina insieme ad Akinsanmiro. I rossoneri rispondono con Loftus-Cheek e Nkunku, preferiti a Leao e Pulisic. Calcio di inizio alle ore 20:45.