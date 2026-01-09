FC Inter 1908
Inter, Chivu cambia ancora: ecco le 4 novità anti-Napoli. Formazione decisa

Si avvicina il big match di San Siro tra Inter e Napoli, in programma domenica alle ore 20.45: ecco i 4 cambi decisi da Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

Si avvicina il big match di San Siro tra Inter e Napoli, in programma domenica alle ore 20.45. Cristian Chivu ha già deciso di fatto la formazione secondo Tuttosport, i cambi saranno 4 rispetto alla sfida d’andata.

Bisseck per Acerbi (con Akanji spostato al centro), Luis Henrique per Dumfries, Zielinski per Mkhitaryan e Thuram per Bonny.

In panchina si rivedranno anche Diouf e Darmian, mentre non ci sarà Frattesi, acciaccato e sempre più ai margini del progetto”.

