Si avvicina il big match di San Siro tra Inter e Napoli, in programma domenica alle ore 20.45: ecco i 4 cambi decisi da Chivu

Si avvicina il big match di San Siro tra Inter e Napoli, in programma domenica alle ore 20.45. Cristian Chivu ha già deciso di fatto la formazione secondo Tuttosport, i cambi saranno 4 rispetto alla sfida d’andata.