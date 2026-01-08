Daniele De Rossi ha fatto chiarezza. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Genoa ha chiarito cosa ha portato a scegliere di far calciare il rigore che sarebbe stato decisivo in Milan-Genoa a Stanciu. Qui le parole dell'ex centrocampista ai microfoni di DAZN stuzzicato sul tema:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Genoa, De Rossi: “Rigore a Stanciu? E’ stata una mia scelta perché…”
serie a
Genoa, De Rossi: “Rigore a Stanciu? E’ stata una mia scelta perché…”
Le parole dell'allenatore del Genoa a proposito dell'episodio che ha caratterizzato gli ultimi secondi di Milan-Genoa
"Il rigore affidato a Stanciu? Malinovskyi e Martin erano fuori. Ho scelto io Stanciu perché lo vedo in allenamento, ha un piede incredibile. E' stata una mia scelta, assolutamente. Vedendo anche gli altri in campo, penso sia stata una scelta comprensibile. E' un ragazzo meraviglioso, mi dispiace non sia riuscito a togliersi questa soddisfazione. Ha avuto poco spazio, ma si allena sempre meglio di tutti. Ha grande qualità, non ha mai abbassato lo standard della sua professionalità e meritava questa gioia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA