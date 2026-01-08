Genoa, De Rossi: “Rigore a Stanciu? E’ stata una mia scelta perché…”

"Il rigore affidato a Stanciu? Malinovskyi e Martin erano fuori. Ho scelto io Stanciu perché lo vedo in allenamento, ha un piede incredibile. E' stata una mia scelta, assolutamente. Vedendo anche gli altri in campo, penso sia stata una scelta comprensibile. E' un ragazzo meraviglioso, mi dispiace non sia riuscito a togliersi questa soddisfazione. Ha avuto poco spazio, ma si allena sempre meglio di tutti. Ha grande qualità, non ha mai abbassato lo standard della sua professionalità e meritava questa gioia".