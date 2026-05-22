Il club, sul sito ufficiale, ha celebrato il premio come miglior allenatore che la Serie A consegnerà al tecnico Campione d'Italia

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 maggio - 16:30

"Una prima stagione sulla panchina nerazzurra che finisce dritta nei libri di storia. Cristian Chivu ha guidato l'Inter alla conquista del ventunesimo Scudetto e per il suo straordinario lavoro è stato premiato come Coach of the Season della Serie A 2025/26. Un riconoscimento arrivato grazie a un campionato conquistato con tre giornate di anticipo, in cui i nerazzurri hanno mostrato impressionanti numeri offensivi e un gioco di altissimo livello". Così l'Inter, sul suo sito ufficiale, commenta la notizia, lanciata questo pomeriggio dalla Lega Serie A del premio a Cristian Chivu come migliore allenatore della stagione che si chiuderà in questo week-end.

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"Un trionfo che colloca il tecnico romeno in un posto speciale nella storia nerazzurra: solo Armando Castellazzi, prima di Chivu, era riuscito a vincere lo Scudetto con l'Inter sia da giocatore che da allenatore", spiega il club sul suo sito.

E poi ancora, la società parla dell'allenatore con le sue stesse parole, un mantra che ha caratterizzato il suo percorso nerazzurro dal primo giorno. Quando ha detto che "Tornare indietro per cambiare l'inizio non si può, ma si può iniziare per cambiare la fine". Tra le parole che spesso Chivu ha pronunciato nel corso della stagione c'è anche "cercheremo di essere la migliore versione di noi stessi". Obiettivo centrato.

Valori — "Un trionfo costruito sui valori dell'interismo con umiltà e dedizione. Chivu è riuscito a mettere i calciatori nella condizione di essere la miglior versione di loro stessi, conquistando la loro fiducia e mettendo sempre al primo posto la coesione della squadra", si legge sul sito nerazzurro.

I numeri fin qui sono noti e hanno fatto meritare al tecnico il titolo di Campione d'Italia e di miglior allenatore della stagione: 86 punti in 37 partite, 27 vittorie e 5 pareggi, con 86 gol fatti e 32 subiti. Numeri che hanno cambiato il finale di una storia che in pochi a inizio stagione immaginavano così nerazzurra.

(Fonte: inter.it)