Sono in tutto undici i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A.
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fcinter1908 serie a Serie A, 11 squalificati dal Giudice Sportivo: ecco chi salta l’ultima giornata
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Serie A, 11 squalificati dal Giudice Sportivo: ecco chi salta l’ultima giornata
Ecco i calciatori che non saranno a disposizione nell'ultimo turno di campionato di Serie A per squalifica
Come deciso dal Giudice Sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in tre dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares.
Squalificati per una giornata anche Wesley (Roma), Luca Ranieri (Fiorentina), Antonio Caracciolo (Pisa), Manule Carvalho (Genoa), Roberto Gagliardini (Verona), Kamara (Udinese), Guillermo Maripan (Torino), Gleison Bremer (Juventus).
(Fonte: ANSA)
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