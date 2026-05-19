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Serie A, 11 squalificati dal Giudice Sportivo: ecco chi salta l’ultima giornata

Serie A, 11 squalificati dal Giudice Sportivo: ecco chi salta l’ultima giornata - immagine 1
Ecco i calciatori che non saranno a disposizione nell'ultimo turno di campionato di Serie A per squalifica
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Sono in tutto undici i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A.

Come deciso dal Giudice Sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in tre dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares.

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Getty

Squalificati per una giornata anche Wesley (Roma), Luca Ranieri (Fiorentina), Antonio Caracciolo (Pisa), Manule Carvalho (Genoa), Roberto Gagliardini (Verona), Kamara (Udinese), Guillermo Maripan (Torino), Gleison Bremer (Juventus).

(Fonte: ANSA)

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