La Serie A stabilisce un nuovo record storico, quella della giornata con meno gol segnati in totale da quando ci sono le 20 squadre

La Serie A stabilisce un nuovo record storico, quella della giornata di campionato con meno gol segnati in totale da quando ci sono le 20 squadre. Con l'1-1 nel posticipo tra Cremonese e Udinese, sono in totale 11 le reti segnate nella 7/a giornata. Ben 4 le partite terminate 0-0.