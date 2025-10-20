FC Inter 1908
Clamoroso Serie A: nuovo record storico negativo, solo 11 gol nella 7a giornata

La Serie A stabilisce un nuovo record storico, quella della giornata con meno gol segnati in totale da quando ci sono le 20 squadre
Alessandro Cosattini Redattore 

La Serie A stabilisce un nuovo record storico, quella della giornata di campionato con meno gol segnati in totale da quando ci sono le 20 squadre. Con l'1-1 nel posticipo tra Cremonese e Udinese, sono in totale 11 le reti segnate nella 7/a giornata. Ben 4 le partite terminate 0-0.

Il primato precedente era di 13 gol, avvenuto in ben 4 occasioni. Nell'11/a giornata del campionato 2004/2005, nella 9/a giornata del 2010/2011, nella 32/a giornata del 2017/2018 e nella 2/a giornata del 2022/2023.

