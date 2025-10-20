La Serie A stabilisce un nuovo record storico, quella della giornata di campionato con meno gol segnati in totale da quando ci sono le 20 squadre. Con l'1-1 nel posticipo tra Cremonese e Udinese, sono in totale 11 le reti segnate nella 7/a giornata. Ben 4 le partite terminate 0-0.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Clamoroso Serie A: nuovo record storico negativo, solo 11 gol nella 7a giornata
serie a
Clamoroso Serie A: nuovo record storico negativo, solo 11 gol nella 7a giornata
La Serie A stabilisce un nuovo record storico, quella della giornata con meno gol segnati in totale da quando ci sono le 20 squadre
Il primato precedente era di 13 gol, avvenuto in ben 4 occasioni. Nell'11/a giornata del campionato 2004/2005, nella 9/a giornata del 2010/2011, nella 32/a giornata del 2017/2018 e nella 2/a giornata del 2022/2023.
© RIPRODUZIONE RISERVATA