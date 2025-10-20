Finisce 1-1 il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Allo Zini i padroni di casa la sbloccano subito al 4' sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Vandeputte col colpo di testa vincente di Terracciano.
Zaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese finisce 1-1
Finisce 1-1 il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese: a segno Terracciano e Zaniolo
La Cremonese sfiora il raddoppio ma la traversa dice no a Bonazzoli. Ad inizio ripresa, però, arriva il pareggio di Zaniolo sull'assist di Zanoli.
Un pareggio che sposta poco in classifica: la Cremonese aggancia il Sassuolo a 10 punti, l'Udinese sale in undicesima posizione a quota 9.
