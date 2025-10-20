FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Zaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese finisce 1-1

serie a

Zaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese finisce 1-1

Zaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese finisce 1-1 - immagine 1
Finisce 1-1 il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese: a segno Terracciano e Zaniolo
Matteo Pifferi Redattore 

Finisce 1-1 il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Allo Zini i padroni di casa la sbloccano subito al 4' sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Vandeputte col colpo di testa vincente di Terracciano.

La Cremonese sfiora il raddoppio ma la traversa dice no a Bonazzoli. Ad inizio ripresa, però, arriva il pareggio di Zaniolo sull'assist di Zanoli.

Un pareggio che sposta poco in classifica: la Cremonese aggancia il Sassuolo a 10 punti, l'Udinese sale in undicesima posizione a quota 9.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese: la scelta su Vardy e Zaniolo
Sky – Juve, Tudor sotto osservazione. Decisive le prossime due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA