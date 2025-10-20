FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese: la scelta su Vardy e Zaniolo

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese: la scelta su Vardy e Zaniolo

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese: la scelta su Vardy e Zaniolo - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese, ultimo match della settima giornata di Serie A: le scelte di Nicola e Runjaic
Matteo Pifferi Redattore 

Cremonese-Udinese chiude la settima giornata di Serie A 2025-2026. Il match è in programma alle ore 20.45 allo stadio Zini di Cremona.

Solo un punto nelle ultime tre partite per l'Udinese, ferma a quota 8. Tre punti nelle ultime quattro anche per la Cremonese dopo un ottimo inizio di stagione.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese: la scelta su Vardy e Zaniolo- immagine 2
Getty Images

Ecco le formazioni ufficiali del match. Le scelte di Davide Nicola e Kosta Runjaic.

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkapianidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese: la scelta su Vardy e Zaniolo- immagine 3
Getty

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller Allenatore: Kosta Runjaic.

Leggi anche
Sky – Juve, Tudor sotto osservazione. Decisive le prossime due settimane
Serie A, Atalanta e Lazio non si fanno male: pareggio a reti bianche, 0-0 il finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA