Cremonese-Udinese chiude la settima giornata di Serie A 2025-2026. Il match è in programma alle ore 20.45 allo stadio Zini di Cremona.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese: la scelta su Vardy e Zaniolo
Solo un punto nelle ultime tre partite per l'Udinese, ferma a quota 8. Tre punti nelle ultime quattro anche per la Cremonese dopo un ottimo inizio di stagione.
Ecco le formazioni ufficiali del match. Le scelte di Davide Nicola e Kosta Runjaic.
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkapianidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller Allenatore: Kosta Runjaic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA