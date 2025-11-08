Pomeriggio senza gol in Serie A: Como-Cagliari e Lecce-Verona finiscono 0-0

Non ci sono gol nel pomeriggio di Serie A: il Cagliari ferma il Como al Sinigaglia, il match salvezza Lecce-Verona finisce 0-0

Pomeriggio senza gol in Serie A: finiscono 0-0, infatti, sia Como-Cagliari sia Lecce-Verona.

Al Sinigaglia il Como ci prova fino alla fine ma il Cagliari tiene bene e porta a casa il quarto pareggio del suo campionato. Annullato un gol al Cagliari - autogol di Valle - per fallo di Palestra proprio su Valle ad inizio azione. Il Como preme, sfiora il gol con Paz e Morata ma non riesce a bucare la difesa sarda. Como che aggancia Bologna e Juventus al quinto posto con 18 punti, rimanendo a contatto con le zone nobili della classifica.