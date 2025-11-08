Pomeriggio senza gol in Serie A: finiscono 0-0, infatti, sia Como-Cagliari sia Lecce-Verona.
serie a
Pomeriggio senza gol in Serie A: Como-Cagliari e Lecce-Verona finiscono 0-0
Al Sinigaglia il Como ci prova fino alla fine ma il Cagliari tiene bene e porta a casa il quarto pareggio del suo campionato. Annullato un gol al Cagliari - autogol di Valle - per fallo di Palestra proprio su Valle ad inizio azione. Il Como preme, sfiora il gol con Paz e Morata ma non riesce a bucare la difesa sarda. Como che aggancia Bologna e Juventus al quinto posto con 18 punti, rimanendo a contatto con le zone nobili della classifica.
Poche emozioni al Via del Mare con Lecce e Verona che danno vita ad un match molto equilibrato che termina appunto 0-0. Il Lecce sale a 10 punti in graduatoria, portandosi a +4 sul terzultimo posto occupato proprio dal Verona che resta ancora senza vittorie ma che aggancia il Genoa.
