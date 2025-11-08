Alle 15 scendono in campo Lecce e Verona in un match che mette in palio importanti punti per la salvezza.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Verona: Giovane dal 1′, fuori Camarda
Il Lecce è nel gruppone a quota 9 punti, il Verona invece penultimo a quota 5 e ancora senza vittoria ma reduce dalla buona partita contro l'Inter.
Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Verona, le scelte di Di Francesco e Zanetti.
FORMAZIONI LECCE-VERONA
LECCE: (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Štulić, Morente
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Drame, Maleh
Allenatore: Eusebio Di Francesco
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Nunez, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)
Assistenti: Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)
