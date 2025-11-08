FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Verona: Giovane dal 1′, fuori Camarda

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Verona, match valido per l'undicesima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 15
Alle 15 scendono in campo Lecce e Verona in un match che mette in palio importanti punti per la salvezza.

Il Lecce è nel gruppone a quota 9 punti, il Verona invece penultimo a quota 5 e ancora senza vittoria ma reduce dalla buona partita contro l'Inter.

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Verona, le scelte di Di Francesco e Zanetti.

FORMAZIONI LECCE-VERONA

LECCE: (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Štulić, Morente

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Drame, Maleh

Allenatore: Eusebio Di Francesco

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Nunez, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

