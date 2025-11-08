FC Inter 1908
Inter-Lazio, Sarri presenta la gara di San Siro: l’orario della conferenza stampa

il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match: tutti i dettagli
Alessandro De Felice
Giornata di vigilia per la Lazio, che domani sera a San Siro affronterà l'Inter di Cristian Chivu.

Getty Images

Come comunicato dal club capitolino, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match.

Getty Images

L'appuntamento con la stampa è fissato per sabato 8 novembre, alle ore 12:15, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

