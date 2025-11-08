Giornata di vigilia per la Lazio, che domani sera a San Siro affronterà l'Inter di Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Inter-Lazio, Sarri presenta la gara di San Siro: l’orario della conferenza stampa
serie a
Inter-Lazio, Sarri presenta la gara di San Siro: l’orario della conferenza stampa
il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match: tutti i dettagli
Come comunicato dal club capitolino, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match.
L'appuntamento con la stampa è fissato per sabato 8 novembre, alle ore 12:15, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA