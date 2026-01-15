Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato con rammarico la sconfitta contro il Milan di questa sera. La sua squadra ha dominato, ma si è fatta rimontare dai rossoneri. Qui le parole dello spagnolo:

"Abbiamo perso, dobbiamo migliorare e provare a vincere la prossima partita. Cosa migliorare in fase difensiva? Non so, dopo 20 partite eravamo la miglior difesa d'Europa. Possiamo parlare di tante cose: loro individualmente sono bravi, noi come loro possiamo migliorare in certe cose. Bisogna fare i complimenti al Milan, hanno loro ragione stasera. La valutazione della partita fatela voi, io devo gestire il modo in cui rialzare la testa dei ragazzi.

Normalmente parlo con i ragazzi dopo le partite, oggi cosa avrei potuto dirgli? Dopo una partita così, abbiamo fatto 1-3. Bravo il Milan, bravo il loro portiere e bravo Rabiot. Loro sono stati bravi a livello individuale, la mia squadra mi è piaciuta molto. Ci hanno fatto male in una delle cose di cui avevamo parlato. Fa male, ma dobbiamo continuare a crescere. Abbiamo tanti margini. Quante categorie abbiamo scalato stasera? 1-3. Risultato 1-3: risultatismo, qui piace tanto".