Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta in rimonta contro il Como. qui le sue considerazioni:
Milan, Maignan: “Mosci all’inizio, ma rimasti in partita. Quando ci siamo chiusi…”
Le parole del portiere rossonero protagonista assoluto della gara vinta in rimonta contro il Como
"Non volete mollare la lotta scudetto? Sapevamo fosse difficile giocare qui, eravamo preparati. Eravamo un po' mosci all'inizio, poi però abbiamo recuperato e siamo rimasti in partita. Abbiamo fatto gol quando potevamo, ci siamo chiusi dietro e raccolto tre punti".
