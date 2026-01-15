FC Inter 1908
Milan, Maignan: “Mosci all’inizio, ma rimasti in partita. Quando ci siamo chiusi…”

Milan, Maignan: “Mosci all’inizio, ma rimasti in partita. Quando ci siamo chiusi…” - immagine 1
Le parole del portiere rossonero protagonista assoluto della gara vinta in rimonta contro il Como
Daniele Vitiello
Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta in rimonta contro il Como. qui le sue considerazioni:

COMO, ITALY - JANUARY 15: Christopher Nkunku of AC Milan celebrates with his team-mate Adrien Rabiot after scoring their team's first goal1 from the penalty spot during the Serie A match between Como 1907 and AC Milan at Giuseppe Sinigaglia Stadium on January 15, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Non volete mollare la lotta scudetto? Sapevamo fosse difficile giocare qui, eravamo preparati. Eravamo un po' mosci all'inizio, poi però abbiamo recuperato e siamo rimasti in partita. Abbiamo fatto gol quando potevamo, ci siamo chiusi dietro e raccolto tre punti".

